Voor het eerst sinds coronacrisis minder geld op spaarboekjes

Nog snel extra geld in een pensioens­paar­pot­je storten? Onze geldexpert vertelt welke geldzaken je best nog in orde brengt voor het jaareinde

30 november December is bij veel mensen dé maand om nog snel alle geldzaken in orde te brengen. Maar ben je zeker dat je geen financiële kansen of fiscale voordelen onbenut liet? Onze financieel expert Paul D’Hoore legt uit welke ingrepen je nu nog kan doen die je extra rendement of een fiscaal voordeel opleveren.