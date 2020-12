Voor het eerst meer uitkeringen voor verloven zoals ouderschapsverlof dan tijdskrediet

In november hebben in België voor het eerst meer mensen een uitkering gekregen voor een thematisch verlof (zoals ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand) dan voor tijdskrediet. Dat blijkt uit cijfers van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

De RVA betaalde in november 95.819 uitkeringen uit voor thematische verloven, 4,5 procent meer dan in november vorig jaar. Het grootste deel ervan - meer dan 75.000 - ging naar mensen die ouderschapsverlof nemen. Tot de thematische verloven behoren ook het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. En er is sinds september ook het thematisch verlof voor erkende mantelzorgers. Dat omvatte in november twee mensen.

Het aantal uitkeringen voor tijdskrediet, dat alleen geldt in de private sector, daalde op een jaar tijd met 8,9 procent tot 95.039. "Het aantal thematische verloven bereikt daarmee een hoger peil dan het tijdskrediet en dit voor het eerst sinds de oprichting van het tijdskrediet in 2002", aldus de RVA.

Loopbaanonderbreking

En dan is er nog de categorie van de loopbaanonderbreking, voor de publieke sector. Daarvoor keerde de RVA in november 45.171 uitkeringen uit, 13,4 procent minder dan in november vorig jaar.

Het totale aantal onderbrekingsuitkeringen lag aldus in november op 236.029, 5 procent minder dan een jaar geleden. Dat is net als in oktober het laagste niveau in jaren. Bijna twee op de drie mensen kiezen ervoor om 4/5de te gaan werken.