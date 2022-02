Voor deze frauduleuze beleggingsvennootschappen moet je opletten

Belg kiest minder voor lening op afbetaling in 2021

De markt van het consumentenkrediet in België had in 2021 nog altijd te lijden onder de coronacrisis. Het aantal kredieten op afbetaling lag vorig jaar 5 procent onder het niveau van 2020 en zelfs 21 procent lager dan het niveau van 2019, voor er sprake was van corona. Dat blijkt uit jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet, die gepubliceerd werden door Febelfin. Positief is dat de achterstallige betalingen ook afnemen.

8 februari