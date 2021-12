Voedingsindustrie gaat ten onder aan exploderende grondstofprijzen:“Consumentenprijs moét minstens 5 tot 10% omhoog”

“We weten dat er een storm op ons afkomt waar we maar moeilijk doorheen zullen varen.” Anthony Botelberge zegt bij zijn aanstelling als nieuwe voorzitter van Fevia meteen waar het op slaat. “Onze bedrijven zagen de voorbije periode een opeenvolging van golven op zich afkomen: de brexit, de verschillende golven in de covidcrisis, de explosie van onze kosten, het tekort aan arbeidskrachten en de miljoenen economische schade door terugroepingen omwille van ethyleenoxide. We mogen fier zijn dat we als sector niet kopje-onder zijn gegaan.”

Kopzorg

Nu dreigt de huidige vierde coronagolf het broodnodige herstel teniet te doen, weet ook de kersverse voorzitter. Maar dé grote kopzorg voor veel voedingsbedrijven is de exploderende productiekosten, zeker als die omwille van lopende contractafspraken (nog) niet kunnen worden doorgerekend. Volgens Fevia bedraagt de rendabiliteit in de sector momenteel amper 2,7%, een historisch dieptepunt. In 2015 was dat nog 4,5%. “Als je dan weet dat grondstoffen die de helft van de totale kostprijs vormen meer dan 30% duurder worden, en het 10 tot 25% grote deel loonkost zeker 4% omhoog gaat, moet je niet lang rekenen om te weten dat je voor een uitdaging staat”, aldus Botelberge.

Voorspelbaar gevolg vanaf 1 januari: hogere prijzen in onder meer de supermarkt, maar ook bij de bakker, slager, in de horeca. “Vroeger werden de verpakkingen wel eens duurder, of een bepaalde grondstof, en konden we er met een kleine verhoging nog uit geraken. Dat nu alles tegelijk zo brutaal de hoogte in gaat, is werkelijk ongezien“, zegt aftredend Fevia-voorzitter en bestuurder van Lotus Bakeries Jan Vander Stichelen. “De prijsonderhandelingen tussen producenten en afnemers voor volgend jaar zijn nog aan de gang, maar de consument kan niet anders dan concluderen dat zijn brood en boter duurder zullen worden. Hoeveel? Een vork van 5 à 10% is het meest aannemelijk. Het laat de sector toe te overleven, al zullen ook dan nog bepaalde producenten mogelijk in de problemen komen.”

“Het erge is, de situatie verslechtert nog elke dag”, weet Botelberge, zelf bedrijfsleider van Frigilunch, producent van kant-en-klaar maaltijden met zo’n 220 werknemers. “Melkpoeder, slechts 1 van onze 600 grondstoffen: ineens 100.000 euro erbij. Deze week onze sinds jaren Italiaanse leverancier van pasta nog: ‘Er is zo’n tekort, maar omwille van de goede relatie zullen we u nog beleveren. Maar je zal maandag 35% bijbetalen.’ Zonder onderhandelingsmogelijkheid. Tegen april volgend jaar zijn onze kosten nóg hoger.”

Correcte prijs

De historisch lage marges bedreigen niet enkel het voortbestaan van een sector met vele lokale ondernemers maar zetten ook een rem op toekomstige investeringen. Botelberge: “Zo willen wij als sector absoluut bijdragen aan een duurzaam voedingssysteem met kwalitatieve en innovatieve producten. Dat kan alleen als de consument op het einde van de rit een correcte prijs betaalt.”

