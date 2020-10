Voedingsdeskundige proeft kant-en-klare pompoensoep uit de supermarkt: van “goed gekruid” tot “slijmerig met zandsmaak”

Heeft een harde brexit ook gevolgen voor het stukje vis op je bord? “Kans is groot dat je binnenkort meer betaalt voor bepaalde soorten”

21 oktober De brexitonderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk lijken niet van een leien dakje te lopen. Een niet onbelangrijk onderdeel van dat handelsakkoord betreft de visserij. Want wat in het geval van een ‘no deal’? Kan onze Belgische visserij dat overleven? Zal u als consument meer moeten betalen voor uw wekelijks stukje vis? We vroegen het aan enkele experts in het vak.