Voedingsbedrijf Ter Beke ligt overhoop met supermarkt: lasagne dreigt duurder te worden

Demir legt zich niet neer bij overcompen­sa­tie van zonnepane­len: “Dan nog liever strijd voor de rechtbank”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir is ervan overtuigd dat ze een sterk juridisch dossier heeft om te snoeien in de groenestroomcertificaten. Dat zei de N-VA-politica in ‘VTM Nieuws’. “Ik ga liever de strijd aan voor de rechtbank dan dat ik me zomaar neerleg bij de overcompensatie van 200 grote bedrijven die in zonnepaneelinstallaties handelen”, aldus Demir.

6 februari