Vlaamse overheid wil dubbele netkosten terugstorten aan eigenaars zonnepanelen

De dubbele netkosten die bij particulieren met zonnepanelen en met een digitale meter zijn aangerekend, zijn een gevolg van de verplichte omschakeling van de terugdraaiende teller naar die digitale meter. Op 1 maart veranderde daardoor de gunstige energieregeling voor zo’n 100.000 Vlaamse gezinnen. Het Grondwettelijk Hof had in januari het systeem van de terugdraaiende teller vernietigd. Voortaan mocht de digitale teller niet meer terugdraaien als de zonnepanelen van de huishoudens stroom produceerden.

De getroffen gezinnen kregen vóór de verplichte overstap naar het nieuwe systeem nog een afrekening van het vorige. Inclusief onaangename bijdragen, want ze bleken twee keer op te draaien voor de netkosten. Een keer zaten die in de tussentijdse eindfactuur al via de automatisch verrekende distributienettarieven vervat in de stroomkosten voor de verbruiksperiode tot eind februari. Een tweede keer moesten ze ook nog één keer het forfaitaire prosumententarief voor het gebruik van het elektriciteitsnet betalen alvorens ze in het nieuwe systeem terechtkwamen.

De twee aangerekende nettarieven lopen voor sommige klanten stevig op, tot honderden euro’s per jaar. Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) zegt tot nu toe al 30.000 tot 40.000 gezinnen zo’n tussentijdse afrekening hebben gekregen. Dat zouden er nog een pak meer kunnen worden, want ook de 470.000 gezinnen met zonnepanelen die nog een digitale meter moeten krijgen, dreigen zo’n dubbele afrekening in de bus te krijgen.

Wettelijk kader

Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir (N-VA), was zich bewust van de onrechtvaardige situatie en maande de VREG aan met een oplossing voor de dag te komen. Maar er ontbrak een wettelijk kader voor. Dat willen de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, Open Vld en N-VA nu voorzien met een voorstel van decreet. Dat voorstel wordt vanmiddag voorgelegd aan de commissie Energie in het Vlaams Parlement. Omdat het al een gunstig advies kreeg van de Raad van State, valt te verwachten dat een meerderheid van de commissieleden zich achter het voorstel zal scharen.

Als na de commissie ook het voltallige parlement groen licht geeft, moet de VREG de terugbetaling concreet invullen. Hoe dat precies zal gebeuren, is nog onduidelijk. Het eenvoudigst is wellicht om het prosumententarief terug te storten. Dat gaat gemiddeld om 150 euro per gezin, maar kan oplopen tot ruim 300 euro.

Overigens was dit niet de enige opdoffer voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Als hun vorige eindafrekening in oktober viel, dan sloeg de factuur enkel op de wintermaanden. Net de maanden waarop de zonnepanelen een veel lagere productie halen en iedereen stroom van het net moet halen. De teller draait dan dus niet terug, enkel vooruit. Omdat het systeem op 1 maart is veranderd, kwamen er daarna ook geen lente- en zomermaanden meer aan die dit, zoals in het vorige systeem, zo veel mogelijk zouden kunnen compenseren en idealiter het stroomverbruik zelfs tot nul konden brengen.