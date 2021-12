Vlaamse Energieleverancier vraagt faillissement aan: “Extreme energieprijzen waren niet te voorzien”

De Vlaamse Energieleverancier vraagt het faillissement aan. Dat werd bevestigd aan VTM Nieuws. Het bedrijf kocht groene stroom en gas op de kortetermijnmarkt, maar kan dat door de hoge energieprijzen van de voorbije maanden financieel niet langer aan. De bevoorrading komt niet in het gedrang, maar energiespecialist Kristof De Paepe raadt klanten toch aan om zo snel mogelijk een nieuwe leverancier uit te kiezen. Lees hier wat u best doet als u een van de circa 80.000 klanten bent.

“De recente prijsontwikkelingen lieten geen andere keuze”, reageert CEO Stijn Lenaerts in een boodschap op de website van het bedrijf.

De groothandelsprijzen voor elektriciteit en gas zijn de laatste maanden meer dan verdrievoudigd. “De extreme energieprijzen die we nu meemaken, waren niet te voorzien”, zegt Lenaerts. Hij verwijst naar “atypische en uitzonderlijke prijsevoluties” in de markt. “De uitdagingen om de wintermaanden te overbruggen, zijn daardoor helaas te groot geworden voor de Vlaamse Energieleverancier. We hebben daarom de erg moeilijke beslissing moeten nemen om onze activiteiten stop te zetten en de boeken neer te leggen.”

Volgens de CEO is er aan de beslissing uitgebreid overleg voorafgegaan met de energieregulator VREG, de netbeheerder Fluvius “en de private sector” om een faillissement te vermijden. “Dit is dan ook een beslissing die niet lichtzinnig genomen werd, maar de recente prijsontwikkelingen lieten geen andere keuze.”

Tijdelijk vangnet

De mensen komen alvast niet in de kou te staan. Als de werking van een energiebedrijf plots in het gedrang komt, stelt de VREG distributienetbeheerder Fluvius immers aan als noodleverancier. Opletten wel: het gaat hier om een tijdelijk vangnet, waarbij klanten zo snel mogelijk moeten overstappen op de vrije markt.

Er wordt ook een curator aangeduid die het proces opvolgt en de nodige afspraken tussen leverancier en klanten treft. Klanten van de Vlaamse Energieleverancier kunnen zich als schuldeiser opstellen en hun voorschot terugvragen.

Toch is het weinig waarschijnlijk dat ze het volledige bedrag terugkrijgen, zegt Melissa Vanmeenen (professor Insolventierecht en vicedecaan aan de UAntwerpen; nvdr). “De schuldeisers moeten wachten tot de afrekening van het faillissement of er nog iets te rapen valt.” Daarnaast genieten de klanten niet van een speciaal beschermingsfonds, zoals wel het geval is wanneer een bank failliet wordt verklaard.

“Prijsbreker”

De Paepe noemt de Vlaamse Energieleverancier een kleine energiespeler. “Het was een prijsbreker, met klanten over heel Vlaanderen. Er wordt gezegd dat ze zich niet genoeg ingedekt hadden in de markt. Ze hebben heel veel goedkope contracten verkocht, maar sinds september zijn de energieprijzen maand na maand duurder geworden. Op een gegeven moment volstaat de inbreng van de klanten niet meer om de factuur te betalen.”

De energiespecialist raadt de klanten wel aan om zo snel mogelijk over te schakelen naar een nieuwe leverancier. “Fluvius neemt de contracten immers over aan een minder interessant tarief. Je bent ook verplicht om over te stappen.”

“Klant is geen bevoorrechte schuldeiser”

Wat met klanten die te veel voorschot betaald hebben? “Zij riskeren dat geld wel kwijt te zijn. Als klant ben je geen bevoorrechte schuldeiser. Op het moment van het faillissement wordt eigenlijk een ‘foto’ van je verbruik genomen en op basis daarvan wordt de afrekening gemaakt. Wie te weinig voorschot betaalde, zal het verschil wel nog moeten ophoesten.”

Of er nu nog energieleveranciers overkop zullen gaan? “Ik durf het niet uit te sluiten", stelt De Paepe. “In België valt dat al bij al wel nog heel goed mee. In het Verenigd Koninkrijk zijn bijvoorbeeld al tientallen leveranciers failliet gegaan.”

Demir: “Niemand in het donker of de kou”

De hakbijl voor de Vlaamse Energieleverancier valt officieel morgen pas. “Als minister kan ik niet vooruitlopen op de beslissingen van een rechtbank”, stelt minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). “Maar laat er geen twijfel over bestaan: de huidige Vlaamse regelgeving zorgt ervoor dat niemand zonder elektriciteit of aardgas zal vallen. Dat is immers het ergste wat iemand kan overkomen. Ons decreet voorziet dat Fluvius meteen optreedt als noodleverancier, zodat niemand (burgers, bedrijven…) in het donker of de kou komt te zitten. Er is dus leveringszekerheid.”

“In de eerste plaats zou een dergelijk faillissement erg slecht nieuws zijn voor de klanten. Daarom moeten we prioritair voor hen een oplossing zoeken. Fluvius en de VREG zijn dan ook gevraagd om de nodige voorbereidingen te treffen als de rechtbank morgen beslist tot het failliet van de leverancier.”