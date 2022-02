Veel klachten en onduidelijkheden over consumptiecheques: “Bedankt voor de cheques die ik nergens kan gebruiken”

“Ook rusthuisbe­wo­ners hebben oplossing nodig voor stijgende energie­prij­zen”

Bij de uitwerking van een oplossing voor de stijgende energieprijzen mogen de bewoners van woonzorgcentra of assistentiewoningen niet vergeten worden. Binnen de federale regering wordt daarover momenteel onderhandeld, en daarbij zouden een slimme btw-verlaging en een energiecheque op tafel liggen. Zorgnet-Icuro, VVSG en Vlozo, drie koepelorganisaties binnen de rusthuissector, vragen premier Alexander De Croo in een open brief rekening te houden met hun bewoners. De maatregelen waarvan sprake zouden voor deze groep niet gelden.

