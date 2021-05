Vanaf 1 juli betaal je meer voor kleine pakjes van buiten de EU: zo weet je of je extra kosten mag verwachten

Dat telefoonhoesje uit China of dat T-shirt uit de VS: je laat ze best nog snel voor 1 juli aankomen. Dan wordt de nieuwe btw-regeling voor ingevoerde pakjes buiten de EU van kracht. Door die nieuwe regeling zal je btw én mogelijk nog extra kosten moeten betalen op bepaalde pakjes.

Op dit moment moet je niet altijd btw betalen bij een aankoop in een webshop buiten de EU. Er is namelijk een btw-vrijstelling voor goederen met een waarde van 22 euro of minder. Koop je een paar sokken ter waarde van 7 euro in een Chinese webshop, dan moet je er op dit moment dus geen btw op betalen.

Aan die btw-vrijstelling komt vanaf 1 juli een einde. Dat betekent dat je vanaf dan btw zal moeten betalen op elk ingevoerd product van buiten de EU, ongeacht de waarde.

Smartphonehoesje

Wat betekent de nieuwe btw-regeling nu voor jouw aankopen? Bpost geeft een voorbeeld op hun website. Stel: je koopt een telefoonhoesje op een Chinees e-commerceplatform zoals AliExpress en dat hoesje kost 10 euro, dan betaal je er op dit moment dus geen btw op, omdat de waarde minder is dan 22 euro. Vanaf 1 juli valt die vrijstelling weg. Je zal dan 21 procent btw moeten betalen, wat neerkomt op een meerkost van 2,1 euro.

Opgelet: ook als je je bestelling plaatst vóór 1 juli, maar het pakje komt aan ná 1 juli, zal je btw moeten betalen. De nieuwe regeling geldt voor alle webshops buiten de EU, dus ook grote e-commerceplatformen zoals AliExpress, Wish en Amazon (bij die laatste wel enkel indien het bewuste platform buiten de EU is gevestigd, zoals de Amerikaanse Amazon-website).

Extra kosten

Maar er liggen nog extra kosten op de loer. Verkopers buiten de EU zullen voor alle goederen een elektronische douaneaangifte moeten indienen. Om dat te vergemakkelijken, kunnen zulke webshops zich aansluiten bij een overkoepelend Europees platform: het éénloketsysteem of de Import One Stop Shop (IOSS).

Voor consumenten heeft die IOSS op zich weinig te betekenen, maar de registratie van de webshop heeft wel gevolgen voor eventuele kosten die berekend worden op de levering.

Als de webshop bij het IOSS geregistreerd is, wordt de btw namelijk vooraf verrekend, tijdens het online betalen. Je betaalt geen extra kosten bovenop de btw.

Maar als die webshop niet geregistreerd is, zal de koerierdienst, bijvoorbeeld bpost of PostNL, de btw in rekening brengen en doorstorten naar de fiscus. De koper zal dan moeten bijbetalen aan de koerier. De koerierdienst kan op zijn beurt kosten aanrekenen voor die dienstverlening.

Concreet betekent dat dat de btw betaald zal moeten worden bij de invoer in de EU én worden er mogelijk nog extra kosten aangerekend. Hoeveel die kosten kunnen bedragen, hangt af van de koeriersdienst. Grijpen we terug naar het voorbeeld van bpost, met het smartphonehoesje van AliExpress, dan kunnen er bijvoorbeeld kosten van 5 tot 15 euro worden aangerekend.

Factuur checken

Om het extra ingewikkeld te maken, is er geen manier om als consument te checken of de webshop aangesloten is bij het éénloketsysteem, volgens de FOD Financiën. Er zit niets anders op dan goed op te letten bij het afrekenen: als de btw bij de aankoop onmiddellijk wordt afgerekend, dan moet die niet meer worden betaald bij de levering en is de verkoper wellicht geregistreerd, klinkt het. En dus wil dat zeggen dat je geen extra kosten moet verwachten.

Hoe weet ik of ik extra kosten moet betalen vanaf 1 juli? • Je moet sowieso op elk pakje van buiten de EU btw betalen vanaf 1 juli.

• Als je btw betaalt bij het afrekenen, dan worden er wellicht geen extra kosten aangerekend. De webshop is dan hoogstwaarschijnlijk geregistreerd. • Als je geen btw betaalt bij het afrekenen, dan moet de btw nog betaald worden bij de invoer van het artikel. Het kan dat je dan ook extra kosten moet betalen. Hoeveel hangt af van de leverancier.

Ook nog belangrijk: bovenstaande geldt voor goederen met een waarde tot 150 euro. Vanaf 150 euro worden er buiten de btw ook nog eens douanekosten aangerekend.

Complex

Het gaat om een complexe regeling, beaamt ook Stijn Vastmans, specialist douane en accijnzen bij advocatenkantoor Tiberghien. De meeste grote spelers zouden evenwel meestappen in het systeem van geregistreerde webwinkels en de btw dus onmiddellijk bij de aankoop laten betalen.

“Veel leveranciers zijn op dit moment bezig met de registratie. Ook grote platformen zoals Amazon kijken ernaar. Het is waarschijnlijk dat ze zich zullen registreren, want daar hebben ze zelf ook baat bij. Of die registratie in orde zal zijn voor 1 juli, valt echter nog af te wachten”, aldus Vastmans.

Voorkeursbehandeling

Er zijn ook voordelen aan de nieuwe regeling. Volgens de Europese Commissie moet de nieuwe regeling ervoor zorgen dat Europese webshops beter kunnen concurreren met webgiganten buiten de EU. De btw-vrijstelling is zeg maar een “voorkeursbehandeling” voor goederen die online buiten de EU worden gekocht. Verkopers in de EU hebben dat voordeel niet.

Ook zou de nieuwe regeling fraude tegengaan. Nu wordt de waarde van geïmporteerde goederen vaak foutief lager aangegeven om btw te vermijden. Door btw aan te rekenen op alle pakjes, zijn zulke praktijken niet meer mogelijk.



