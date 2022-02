Van Quickenborne en De Bleeker waarschuwen voor 'Tinder Swindlers’: “Dien altijd klacht in”

In ons land werden vorig jaar 1.781 meldingen gemaakt van frauduleuze vriendschappen. Dat is de tweede opeenvolgende stijging - 1.317 meldingen in 2020, 718 in 2019 - en het toont aan dat de trend hand in hand gaat met het gebruik van allerhande sociale media- en datingapps. De Bleeker raadt burgers dan ook aan altijd op hun hoede te zijn wanneer ze online iemand ontmoeten. Slachtoffers van fraude melden dit best altijd op meldpunt.belgie.be, zegt ze.