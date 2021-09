Van Peteghem wil stijgende energiefactuur afremmen met accijnzen in plaats van heffingen

De federale heffingen zijn percentages die berekend worden op basis van de elektriciteitsprijs, waardoor ze vandaag meestijgen met de prijs en de factuur nog extra verzwaren. Van Peteghem wil die heffingen nu loskoppelen van de prijs en er een accijns van maken, wat altijd een vast bedrag is. Die technische maatregel heeft een impact op 6% van onze energiefactuur, maar levert nog niet meteen een besparing op voor u en ik. “Het is de eerste stap die we nu gaan nemen", sprak de minister in ‘Terzake’. “Maar het is wel een structurele maatregel, waardoor we in de toekomst meer invloed kunnen uitoefenen op de factuur. Hoe we dat gaan doen, dat moeten we binnen de regering bekijken.”



Onze energiefactuur is de laatste tijd pijlsnel gestegen: een gemiddeld gezin betaalt meer dan 1.500 euro per jaar aan gas, en meer dan 1.000 euro per jaar aan elektriciteit. Verschillende partijen kwamen al met voorstellen om de factuur goedkoper te maken. Zo wil minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) het sociaal tarief uitbreiden. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil dan weer cliquetsysteem toepassen op de belastingen en kosten die de distributienetbeheerders aanrekenen. De belasting wordt dan automatisch verlaagd als de prijs boven een bepaalde drempel stijgt.