Unilever werkt aan speciale deodorant voor mensen met handicap

Vandaar dat het Amerikaanse Unilever-merk Degree, hier bekend als Rexona, is gaan kijken of hier niet wat op te verzinnen was. Daarbij is de samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties, ontwerpers en ergotherapeuten. Er zijn verschillende trucjes toegepast om het gebruik van de deo makkelijker te maken. Denk aan speciale sluitingen waardoor het makkelijker moet zijn om de deo te openen. En er is ook een gebruiksaanwijzing opgenomen in braille.