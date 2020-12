U gaat scheiden. Wat nu met de verzekeringen en de aansprakelijkheid van uw kinderen?

SparenEen ongeval is snel gebeurd. Als uw kinderen schade veroorzaken aan derden, dan zorgt de familiale verzekering ervoor dat u niet voor de schade opdraait. Maar hoe regelt u dat best in geval van een scheiding? Spaargids.be bekeek de aandachtspunten.

Belandt de bal van uw kind tegen een geparkeerde auto? Of fietst uw zoon of dochter onoplettend tegen een voorbijganger aan? Dan vergoedt de familiale verzekering, ook gekend als BA Privéleven, van de ouders die kosten. In vaktermen heet het dat ze burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden dekt ten aanzien van derden. Het slachtoffer wendt zich bijgevolg tot een partij die meer solvabel is dan de minderjarige, die meestal niet over eigen financiële middelen beschikt.

Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Weet u welke verzekeringen u nodig heeft? Vergelijk hier alle soorten verzekeringen op Spaargids.be.

Beiden verantwoordelijk

Beide ouders zijn aansprakelijk voor de schade die hun minderjarige kinderen veroorzaken, ook al zijn ze gescheiden. Dat wil zeggen dat het slachtoffer of de schadelijder zich wendt tot de familiale verzekering van een van de ouders, naar keuze, om via die weg een vergoeding te ontvangen. Volgens verzekeringskoepel Assuralia kan de rechter een gebrek aan toezicht enkel toeschrijven aan de ouder bij wie het kind op dat moment verbleef.

De rechter kan dus bijvoorbeeld wel oordelen dat er sprake is van een gebrek aan opvoeding. Zelfs wanneer één van beide ouders dus aantoont dat hij of zij de verplichting van toezicht op het kind in de praktijk niet kon uitoefenen, doet dat niks af aan de opvoedingsverplichting.

Conclusie: als gescheiden ouders beschikt u best allebei over een polis, ook al woont het kind niet bij u op het moment dat het brokken veroorzaakt.

Wat met de ziekteverzekering?

Kinderen moeten zich niet zelf aansluiten bij een ziekenfonds, maar staan ingeschreven ten laste van een ouder. Alle terugbetalingen van ziektekosten gebeuren op de rekening van de ouder bij wie de kinderen ten laste staan. Tenzij de ouders een rekening openen die ze enkel gebruiken voor de terugbetalingen van hun kroost. Alleen de ouder bij wie de kinderen ten laste zijn, kan zo’n permanent rekeningnummer aanvragen.

Sarah Masschelein van Partena Ziekenfonds liet vorig jaar in De Tijd optekenen dat het in de praktijk wel het handigst is om als gescheiden ouders beiden bij hetzelfde ziekenfonds aangesloten te zijn. Is dat niet het geval, dan moet u namelijk bij elk doktersbriefje een attest van co-ouderschap meegeven, vergezeld van een aanvraag om de tegemoetkoming te storten op de rekening van de ouder die de kosten heeft betaald. Bij hetzelfde ziekenfonds blijven, vermijdt dus vooral veel administratieve rompslomp.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Spaargids.be: