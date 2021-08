Tv-zenders en operatoren slaan de handen in elkaar: reclame doorspoelen binnenkort niet altijd meer mogelijk

Binnenkort zal het niet meer mogelijk zijn om alle reclame door te spoelen op tv. Telenet gaat als eerste operator in op de vraag van de Belgische zendergroepen om een aangepast, uniform model voor tv-reclame in te voeren. Vanaf eind september krijgen kijkers bij opnames van VTM-programma’s (DPG Media) en PLAY-programma’s (SBS) eerst één minuut niet-doorspoelbare reclame te zien. Ook de andere operatoren staan achter de filosofie van dit uniforme model en voeren “constructieve gesprekken met de zendergroepen over de timing van de implementatie”, melden DPG Media, SBS en Telenet in een persbericht.

DPG Media en SBS introduceren het aangepaste reclamemodel als eerste voor hun zenders VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4, VTM GOLD, Play4, Play5, Play6 en Play7. In een latere fase volgen één, Canvas en de andere Belgische zenders.

Concreet zullen kijkers in het begin één minuut niet-doorspoelbare reclame te zien krijgen wanneer ze een opname bekijken. Tijdens het programma kan de reclame wel nog doorgespoeld worden. Voor Terugkijk TV (programma’s tot zeven dagen terug opvragen) is er geen reclame vooraf, maar kan de reclame tijdens het programma niet doorgespoeld worden, wat al het geval was bij de VTM-zenders. De programma-inhoud zal dan wel doorgespoeld kunnen worden, ook bij de VTM-zenders.

Volledig scherm Het nieuwe model dat binnenkort wordt uitgerold. © DPG Media/SBS/Telenet

Gratis Terugkijk TV

Vanaf eind september 2021 rolt Telenet het model geleidelijk uit. In een eerste fase zijn alle klanten die digitaal tv kijken via de nieuwste Telenet TV box aan de beurt. Later in 2022 volgen alle andere digitale televisieklanten. De update gebeurt automatisch op de decoder en geldt ook voor kijken op een tweede scherm via bijvoorbeeld Chromecast of via de Telenet TV-app.

Van zodra het nieuwe reclamemodel geactiveerd is op de decoder, krijgen klanten standaard gratis Terugkijk TV: ze kunnen dan programma’s tot zeven dagen terug gratis herbekijken. Alle betrokken klanten ontvangen hierover de komende weken een persoonlijke communicatie. Klanten krijgen ook een melding op hun televisie van zodra de veranderingen starten.

Inkomstenbron

Het nieuwe model is volgens de mediagroepen noodzakelijk omdat de inkomsten uit reclame broodnodig zijn om populaire lokale programma’s te kunnen blijven financieren. “Reclame-inkomsten zijn de belangrijkste inkomstenbron voor commerciële zenders. Maar omdat we minder reclame kijken, moeten reclamespots vaker lopen tot ze voldoende kijkers bereikt hebben. Daardoor kunnen zenders in totaal minder reclamezendtijd verkopen. Tegelijk besteden adverteerders hun budgetten ook steeds meer online bij internationale techreuzen zoals Facebook en Google, waar ze hun campagnes naar specifieke doelgroepen kunnen richten. Dit verlies aan reclame-inkomsten zet de investeringen in lokale producties significant onder druk.”

Initiatieven als doelgerichte reclame en een reclameboodschap tijdens het pauzeren van een opname “volstaan niet meer om het niveau van kwaliteit en kwantiteit van lokale programma’s gezond te houden”, klinkt het nog.