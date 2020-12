Tot welke leeftijd mag u lenen voor een woning?

SparenHet is iets wat veel mensen zich al eens luidop lopen afvragen: vanaf wanneer zijn we ‘te oud’ om nog een woonlening aan te gaan? Staat daar eigenlijk wel een limiet op? Spaargids.be ging na hoe de kredietverstrekkers zelf omgaan met het fenomeen van de late lener.

Eerst en vooral: officieel staat er dus geen maximumleeftijd op het aangaan van een woonlening. U kan bij wijze van spreken nog een nieuwe woonst kopen op uw 60ste. In de praktijk zijn er weliswaar beperkingen, en stellen de meeste banken specifieke regels op.

Als u bij een bank aanklopt voor een woonlening, dan zal die altijd eerst de klassieke factoren van uw kredietdossier bekijken, nl:

• De quotiteit: de verhouding tussen het kredietbedrag en de waarde van de woning die u wil kopen

• Uw terugbetalingscapaciteit: de verhouding tussen de afbetaling versus uw beschikbare inkomen

• De zekerheid van uw inkomsten

• Uw andere vaste uitgaven

• Uw krediethistoriek

• Uw financiële buffer

Sommige banken hanteren daarnaast een maximumleeftijd waarop de woning terugbetaald moet zijn.

Argenta ziet bijvoorbeeld liefst dat een woonlening ten laatste op de leeftijd van 70 jaar is terugbetaald. Bij BNP Paribas Fortis is dat 67 jaar. Als zestiger kan u dan geen woonlening afsluiten met een looptijd van pakweg 15 jaar. Lenen is mogelijk, maar de beschikbare looptijden verminderen eens de pensioenleeftijd nadert.

Geen leeftijdsgrens

Andere banken passen geen specifieke leeftijdsgrens toe voor hypothecaire leningen. Belfius hanteert het principe dat de kredietnemer voldoende terugbetalingscapaciteit moet hebben voor de volledige looptijd van het krediet. Idem bij KBC: “We bekijken elk dossier afzonderlijk en evalueren of de einddatum van het krediet binnen de redelijke leeftijdsverwachtingen van de kredietnemer. Daarnaast moet de kredietnemer gedurende de hele looptijd van het krediet voldoende en stabiele inkomsten hebben.”

Kortom: het is niet omdat banken geen specifieke leeftijdsgrens hanteren, dat ze altijd een lening zullen toestaan. Zeker vanaf de pensioenleeftijd valt het inkomen meestal fors terug. Bovendien zullen banken op de leeftijd van 70 jaar zelden geneigd zijn om nog een lening toe te staan voor een looptijd van 20 jaar. Het risico is gewoon te groot dat de kredietnemer sterft voor de lening is afbetaald.

De banken benadrukken wel dat leeftijd geen criterium is bij het bepalen van de rentevoet. Belfius meldt bijvoorbeeld dat de leeftijd van de kredietnemer geen effect heeft op het tarief. Elk kredietdossier wordt daar ongeacht de leeftijd steeds integraal bekeken alvorens over te gaan tot een toekenning. Hetzelfde valt te horen bij andere banken.

Schuldsaldoverzekering

In tegenstelling tot het rentetarief van de woonlening wordt een schuldsaldoverzekering meestal wél duurder naarmate de leeftijd hoger is. Zo’n verzekering betaalt het openstaande kredietbedrag deels of volledig af wanneer een kredietnemer overlijdt, zodat de langstlevende kredietnemers of erfgenaam niet helemaal alleen de volledige woonlening moet aflossen.

Ook hier heeft elke bank haar eigen regels. KBC hanteert ook voor de schuldsaldoverzekering geen maximale instapleeftijd of eindleeftijd. De tariefzetting gebeurt op basis van de risicopremies. De premies evolueren dus mee met de leeftijd. Bij Belfius mag de maximumleeftijd van de verzekerde bij de onderschrijving van het contract niet hoger zijn dan 65 jaar. Maar, zo vullen ze aan, de schuldsaldoverzekering is geen expliciete verplichting voor de toekenning van het krediet. Bovendien kunnen ook bestaande levensverzekeringen als schuldsaldoverzekering kunnen dienen.

