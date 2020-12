Tot 7.500 bestellingen per minuut: Zalando breekt record tijdens Cyber Week

Miljoen Belgen kopen en verkopen via Vinted: gebruikers vertellen hoe ook jij geld kan verdienen aan je tweede­hands­kle­dij én koopjes kan scoren

8 november ‘Draag je ’t niet, verkoop het dan!’ De grijsgedraaide reclame van Vinted is even effectief als irritant, want twee jaar na de lancering in ons land vonden al meer dan een miljoen Belgen de weg naar de tweedehands-app. Een succes dat een duurzame en budgetvriendelijke richting aangeeft voor de mode én een extra duwtje in de rug krijgt door ons leven in quarantaine. Maar hoe werkt de app? En waarom is Vinted zo populair? Wij gaan op zoek naar het geheim achter het succesverhaal en vragen aan twee ‘vinties’ tips om tweedehandkledij vlot aan de man te brengen.