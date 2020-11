Topchocolatier Herman Van Dender proeft chocolade Sintfiguren uit de supermarkt: “Zoveel suiker, daar houden ook kinderen niet van”

Kopers van CBD-olie worden in bijna 90 procent van de gevallen misleid

20 november Uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop blijkt dat klanten die CBD-olie kopen in bijna 90 procent van de gevallen misleid worden. Twintig webshops en twintig fysieke winkels werden onder de loep genomen. In 35 gevallen werd een loopje genomen met de werkelijkheid. Aan CBD-olie worden heel wat therapeutische of gezonde kwaliteiten toegedicht, maar dat is wettelijk verboden. Verkopers zwijgen ook al te vaak over bijwerkingen.