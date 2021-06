Tickets voor kwartfinale Rode Duivels tegen Italië te koop aan woekerprijzen

Belgische GBA krijgt gelijk van Europees Hof van Justitie: niet alleen Ierland mag Facebook aanpakken

15 juni Nationale toezichthouders in de EU kunnen optreden tegen bedrijven die de Europese privacyregeling (GDPR) schenden, ook als het beoogde bedrijf niet is gevestigd in dat land. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in een zaak die door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) was aangespannen tegen Facebook.