Test Aankoop waarschuwt voor onnodig gebruik multivitaminen bij kinderen: "Duur en soms te hoge doseringen”

Zijn je botten sterker als je veel melk drinkt? En is het nodig om vitamines te slikken? Expert legt uit hoe je botontkal­king voorkomt

27 juli Een rib breken bij een hoestbui. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar voor ouderen met osteoporose of botontkalking is het dat allerminst. Vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de botmassa progressief af. Vooral vrouwen hebben vanaf dan last van zwakke botten. Hoe bescherm je jezelf tegen botontkalking? En is het een fabeltje dat je veel melk moet drinken? Vera Capkova, specialist fysische geneeskunde bij AZ Klina, geeft raad.