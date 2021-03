Test Aankoop waarschuwt voor malafide pakketverkoop van installaties van hernieuwbare energie

Concertor­ga­ni­sa­to­ren waarschu­wen voor ‘coron­aphis­hing’ op basis van valse Facebookpagina’s

15 maart Verschillende concertorganisatoren willen klacht indienen tegen oplichters omdat ze in deze coronatijden bestaande Facebookpagina’s over evenementen kopiëren en via die weg tickets proberen te verkopen. Het verschil tussen echte en valse pagina’s is amper te zien, zo meldt VTM NIEUWS.