Test Aankoop vindt mondmaskers nog steeds te duur

Test Aankoop vergeleek een recent prijzenonderzoek uit februari met eerdere resultaten uit juni 2020. Concreet werd nagegaan wat de prijzen van de wegwerpbare (chirurgische en comfortmaskers), herbruikbare en FFP2-maskers waren en hoe divers het aanbod was. Uit die vergelijking blijkt niet alleen dat het aanbod is toegenomen, maar ook dat de prijzen globaal genomen zijn gezakt.

“Toch moeten we deze positieve boodschap enigszins nuanceren. De verschillen tussen de prijzen die we op de markt terugvonden, liepen immers sterk uiteen”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. Zo worden chirurgische maskers in enkele (para)farmacieën verkocht voor 0,20 euro per stuk, terwijl dat in andere filialen 1,27 euro per stuk was. Voor de coronapandemie gingen chirurgische maskers voor 10 tot 30 cent over de toonbank. “Enkele handelaars tonen dus alvast dat het geen onhaalbare kaart is om opnieuw tot zulke prijzen te zakken”, aldus November.

Voordeliger in apotheken

De prijsdaling is het meest uitgesproken in apotheken, waar Test Aankoop een daling met 50 procent noteert. Daardoor is het aankopen van mondmaskers nu voordeliger in apotheken dan in supermarkten, terwijl dat in juni nog omgekeerd was. In de apotheek betaal je gemiddeld 0,50 euro voor een chirurgisch mondmasker, in de supermarkt is dat voor een comfortmasker - dat in theorie minder is van kwaliteit - 0,58 euro. Ook de onderlinge prijsverschillen tussen de supermarkten namen toe, al zou dat volgens Test Aankoop te wijten kunnen zijn aan het wegwerken van de stock, aangezien supermarkten niet met verlies mogen verkopen.

Ten slotte onderstreept de consumentenorganisatie dat een hogere prijs niet per se een betere kwaliteit garandeert. Sinds februari is bovendien de regelgeving voor chirurgische mondmaskers weer aangescherpt, waardoor ze opnieuw volledig in overeenstemming moeten zijn met de geldende Europese regelgeving.