Test Aankoop stelt Proximus in gebreke wegens gedwongen abonnementen van streamingapps

ConsumentTest Aankoop stelt telecomoperator Proximus in gebreke in verband met diensten van derden die ongewild op de telecomfactuur terechtkomen. Het gaat met name om kosten voor abonnementen op applicaties zoals ‘LiveFootball.tv’ en ‘Demon Games’ die zonder medeweten van de gebruikers zijn aangegaan. De consumentenorganisatie dient ook een klacht tegen de apps bij de economische inspectie en telecomregulator BIPT.

‘LiveFootball.tv’ is een betalende app waarmee consumenten live naar voetbalwedstrijden en samenvattingen kunnen kijken. Via ‘Demon Games’ is het dan weer mogelijk om games via streaming te spelen op de smartphone. Volgens Test Aankoop zit het Britse PM Connect achter beide applicaties en hanteert het bedrijf een agressieve manier van zaken doen.

“Wat we zien is dat mensen louter aan het browsen zijn op het internet of een game aan het spelen zijn op hun smartphone en plots een pop-up zien verschijnen vanwege ‘LiveFootball.tv’ of ‘Demon Games’. Instinctief klikt men via het kruisje de pop-up weg waarna men gewoon verder doet waar men mee bezig was”, legt woordvoerder Simon November uit. “Groot is dan ook de verbazing wanneer consumenten geconfronteerd worden met een aanrekening op de telecomfactuur ten belope van een kleine 5 euro voor een contract met LifeFootball.tv of Demon Games.”

300 klachten

Test Aankoop kreeg naar eigen zeggen al 300 klachten binnen over dergelijke praktijken, waarvan ongeveer 100 over de twee apps. De consumentenorganisatie benadrukt dat de werkwijze in strijd is met de Belgische wetgeving, omdat de toestemming om een contract aan te gaan altijd uitdrukkelijk moet zijn. Ze dient daarom een klacht in tegen PM Connect bij de economische inspectie en het BIPT.

Maar daarnaast stelt Test Aankoop ook Proximus in gebreke, omdat het bedrijf het vaakst betrokken is bij de klachten, maar consumenten “allerminst geholpen worden”. “Nochtans heeft de operator wettelijk gezien de verplichting de klacht te behandelen en over te maken aan het bedrijf waarvoor de dienst zogezegd werd gesloten”, zegt Test Aankoop. November vindt het ongehoord dat Proximus “zijn kop in het zand steekt” en in zee gaat met de aanbieder van de apps.

Wetgeving

Tot slot dringt de consumentenorganistie ook aan op een herziening van de wetgeving. “Het kan niet dat een consument zelf alle moeite moet doen om een terugbetaling te krijgen voor een dienst die ongevraagd op de factuur wordt gepresenteerd”, luidt het. “Wij zijn van mening dat de telecomoperator die de factuur stuurt, mee verantwoordelijk moet worden geacht voor de terugbetaling van de betrokken consumenten.”