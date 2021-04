Test Aankoop roept supermarkten op oorsprong van producten te vermelden op website

De universiteit van Luik voerde onlangs een onderzoek uit om de herkomst te verifiëren van voeding die online wordt verkocht door Delhaize, Colruyt en Carrefour. Bij de studie werd de nadruk gelegd op verse groenten en fruit, vlees en het bio-aanbod van deze drie types voedingsmiddelen.

Uit de resultaten blijkt dat Delhaize geen enkele informatie verstrekt over de herkomst van fruit en groenten. Bij Colruyt wordt dat slechts in 30 procent van de gevallen vermeld en bij Carrefour is dat 83 procent. Wat de herkomst van vlees betreft, zijn de resultaten volgens Test Aankoop beter aangezien zij vrijwel steeds wordt weergegeven.

Onaanvaardbaar

“De aanduiding van herkomst is verplicht voor een hele reeks voedingsproducten, zoals groenten en fruit, zeevruchten en vlees, zowel in fysieke winkels als online,” zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Met de explosieve groei van e-commerce is het onaanvaardbaar dat de consument geen correcte en volledige informatie krijgt over de producten die hij online wil kopen.”

Uit de studie komt volgens de consumentenorganisatie een tweede probleem aan het licht: de discrepantie tussen wat de distributeurs beweren, onder meer in de pers en hun reclamecampagnes, over de herkomst van hun producten en de herkomst die in werkelijkheid door hen wordt geregistreerd. “Zo verklaarde Delhaize in de Franstalige pers dat 90 tot 95 procent van zijn vlees van Belgische oorsprong is. Uit de analyse van universiteit van Luik blijkt echter dat slechts 65,5 procent van het rundvlees en 80,5 procent van het varkensvlees Belgisch zijn”, benadrukt November.

Lokaal consumeren

In een tijd waarin consumenten meer lokaal willen consumeren en de voorkeur geven aan de korte en lokale keten, is het volgens Test Aankoop onaanvaardbaar om beloftes te doen die niet controleerbaar of onjuist zijn. “Wij hebben de drie distributeurs verzocht hun wettelijke verplichting na te komen om de oorsprong van de verkochte producten op hun websites te vermelden, en ervoor te zorgen dat hun verklaringen in de pers en hun reclamecampagnes overeenstemmen met de controleerbare realiteit van de producten die zij te koop aanbieden”, aldus November.