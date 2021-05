Test Aankoop eist dat iedereen met HP-printer 150 euro krijgt van bedrijf

“Belgische regering wist van risico's in EU-con­tract met AstraZene­ca”

27 april De Europese Unie had kunnen weten dat het moeilijk was vaccinfabrikant AstraZeneca aan zijn afspraken te houden. De regering De Croo was gewaarschuwd dat het voorgestelde contract de EU weinig in handen gaf om tijdige levering van de coronavaccins af te dwingen, maar meende dat het al te laat was om die waarschuwing door te geven. Dat staat volgens Knack en nieuwsplatform Politico in documenten die ze hebben opgevraagd.