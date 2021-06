Telenet verhoogt tarieven voor internet, tv en telefonie

"Dossier rond Arco is een van grootste misleidin­gen uit Belgische geschiede­nis"

9 juni Het dossier rond Arco is een van de grootste misleidingen uit de Belgische geschiedenis. Dat pleitte Stijn De Meulenaer op de eerste zittingsdag voor de eisende partij Deminor. “Zo’n 800.000 mensen hebben schade geleden, of ongeveer één Belg op vijftien”, aldus de advocaat van het kantoor Everest. Slechts een tiental gedupeerde coöperanten kwam fysiek opdagen. Het proces vindt plaats in de NAVO-gebouwen in Evere, net omdat er veel meer volk verwacht werd.