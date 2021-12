Telecomdiensten in ons land blijven erg duur

Telecom in België duurste van Europa: "Nood aan meer concurren­tie”

Post- en telecommunicatiediensten zijn in ons land zowat 76 procent duurder dan gemiddeld in de lidstaten van de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Consumentenorganisatie Test Aankoop wijst erop dat er dringend nood is aan meer concurrentie in ons land.

22 december