Systeem om makkelijk van telecomoperator te veranderen amper gebruikt in België

Easy Switch werd door toenmalig Telecomminister Alexander De Croo (Open Vld) in 2017 ingevoerd. Het systeem moet de overstap van vaste telecommunicatie - vaste lijn, internet en televisie - vergemakkelijken voor de consument. Het principe is simpel. Een klant die wil veranderen, hoeft enkel naar de nieuwe operator te stappen. Die neemt daarop onmiddellijk alle administratieve rompslomp over: van de opzeg van het oude contract tot het perfect laten aansluiten van de twee contracten.

“Macht bij consument”

Met de beslissing wilde de regering de macht ook bij de consument leggen, aangezien veel mensen vonden dat telecomoperatoren te machtig waren geworden. Toch is het systeem verre van ingeburgerd, blijkt nu uit de analyse van het BIPT. Het aantal overstappen via Easy Switch ligt al drie jaar rond de 20 procent van het totaal, een stagnatie van de cijfers.

"Dit systeem haalt veel drempels weg voor klanten om over te stappen naar een andere telecomoperator", zegt minister De Sutter. “Als je zo’n overstap als gebruiker helemaal zelf moet regelen, komt daar bijzonder veel administratie en onzekerheid bij kijken. Alleen zien we dat het systeem na meer dan drie jaar nog altijd heel onbekend is bij het grote publiek. En ook de operatoren moeten hier duidelijker over communiceren."

Kinderziektes

Easy Switch bevat echter ook nog een aantal kinderziektes. Zo is bijvoorbeeld de Easy Switch ID, die nodig is bij een overdracht van de ene operator naar de andere, moeilijk terug te vinden. "Het idee achter het systeem is echt goed, maar de Easy Switch moet nog easier", aldus De Sutter. "Als het systeem goed werkt en voldoende gebruikt wordt, zullen klanten meer en sneller overstappen naar een andere telecomaanbieder. Dat zal de concurrentie en dynamiek in de markt ook bevorderen.”

De Sutter zal de komende maanden in overleg gaan met de operatoren en het BIPT. Ze wil voor de zomer met een uitgewerkt plan komen om de kinderziektes te elimineren.