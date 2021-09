Stroomfactuur sloopt kaap van 1.000 euro, gasfactuur die van 1.600 euro

Opgelijst voor alle kustgemeen­ten: dit is wat je betaalt voor een apparte­ment, en zoveel extra kost plekje op zeedijk. En hoe corona alles duurder maakt

28 augustus Het mooie weer aan zee houdt aan, of toch voor het kustvastgoed, want tijdens de eerste zes maanden van 2021 is er 40 % meer verkocht. Vooral instapklare én ruime appartementen met een groot terras zijn in trek. “Een duidelijk corona-effect”, zegt notaris Bart van Opstal. Al dat comfort heeft ook zijn prijs, want gemiddeld betaal je net geen 300.000 euro voor een flat (+4,1 %). Voor een appartement met drie slaapkamers is dat zelfs een half miljoen euro.