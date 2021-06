Strengere regels voor bitcoinautomaten: aanbieders die zich niet registreren, riskeren tot 10.000 euro boete

Ons land telt vandaag tientallen cryptomuntautomaten, vooral in de steden. Je vindt ze in gokkantoren, warenhuizen, schoonheidssalons, etc. Ze lijken sterk op een reguliere geldautomaat, maar je kan er enkel cash geld omwisselen in cryptomunten of omgekeerd. Net zoals op de online platformen, betaalt de consument bij elke transactie een commissie en eventuele transactiekost.

Deskundigheid

Witwassen

“Cryptomunten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het is belangrijk dat wie met de beste bedoelingen in virtuele munten investeert, dat in veilige omstandigheden kan doen. Tegelijk mogen we niet blind zijn voor het feit dat criminelen mogelijkheden zien om met behulp van cryptomunten op een snelle manier cash geld wit te wassen. Daarom is het belangrijk dat we cryptomuntautomaten aan strenge regels onderwerpen. Net zoals we dat doen voor alle andere aanbieders van financiële diensten. Dat is maar logisch.”