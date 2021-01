Storing bij Proximus in delen van Antwerpen en Limburg achter de rug

Sparen Waarom het interessant(er) is om een aangifte van ongeval via uw smartphone te doen

29 december Als u ooit al een ongeval met de wagen had, dan weet u dat u daarna een aanrijdingsformulier moet invullen. Minder bekend is dat dat tegenwoordig ook via een app op de smartphone of tablet kan. Spaargids.be bekijkt hoe dat werkt én waarom dat zelfs voordelen heeft ten opzichte van een papieren aangifte.