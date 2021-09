Stijgende grondstofprijzen laten zich ook in de supermarkt voelen: “Vanaf 2022 betaalt gemiddeld gezin 300 euro meer per jaar”

Sparen Hoeveel geld heb je nodig om te kunnen rentenie­ren?

12 augustus De FIRE-beweging - financially independant and retire early - wordt ook in ons land steeds populairder. Droom jij er ook van om zo snel mogelijk van je spaarcenten te kunnen leven? Spaargids.be zocht uit hoeveel kapitaal je ongeveer nodig hebt en verduidelijkt waarom beleggen een must zal zijn.