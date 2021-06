"Steunmechanisme voor gascentrales is goed nieuws voor stroomfactuur”

De consument zal het capaciteitsrenumeratiemechanisme (CRM) - het steunsysteem dat de regering heeft uitgewerkt om de investeringen in vooral nieuwe gascentrales te ondersteunen - niet voelen in de stroomfactuur. Dat zegt hoogspanningsbeheerder Elia.

België plant tegen 2025 een kernuitstap. Om de elektriciteit die de nucleaire centrales opwekken te vervangen, is extra capaciteit nodig. Het gaat volgens nieuwe berekeningen van Elia om 3,6 GW. Dat is iets kleiner dan in vorige prognoses. De regering werkt daarom aan een steunmechanisme, om investeerders te overhalen nieuwe productiecapaciteit op poten te zetten. Zo is het de bedoeling dat twee à drie nieuwe gascentrales zullen worden gebouwd.



Dat steunmechanisme kost geld. Maar, zegt Elia, die kosten gaat de samenleving terugwinnen in goedkopere elektriciteit. Zonder het steunmechanisme zou ons land immers moeten terugvallen op minder efficiënte centrales, die duurdere elektriciteit opwekken. Voor de stroomfactuur is dat dus goed nieuws.

Dat betekent niet dat elektriciteit goedkoper wordt. "De kost van elektriciteit is aan het stijgen, maar zonder het CRM-mechanisme zou de prijs nog meer stijgen", aldus Elia-CEO Chris Peeters. Elia plakt zelfs een bedrag op dat terugverdienvoordeel: 100 à 300 miljoen euro per jaar.

In het verleden waarschuwde de hoogspanningsbeheerder dat België dringend werk moest maken van het steunmechanisme voor gascentrales, om na 2025 het licht brandend te houden. "Er is lang gewacht om in actie te schieten, maar uiteindelijk hebben de vorige regering en deze regering actie ondernomen om ervoor te zorgen dat we de timing halen. Het wordt nog altijd geen 'walk in the park', maar we maken ons niet nog meer zorgen dan voorheen", aldus Peeters.

Stroomtekorten

Wel met stip aangeduid in de kalender van Elia: de winter 2024-2025. Dan kunnen tekorten van 500 MW dreigen. Onoverkomelijk is dat evenwel niet, verzekert de hoogspanningsbeheerder. In het verleden kende Elia al soortgelijke tekorten. Mogelijk moet opnieuw een strategische reserve worden aangelegd. "Het moet secuur worden opgevolgd", klinkt het bij Elia.

Maar wat als we in de nabije toekomst massaal overschakelen naar elektrische voertuigen en warmptepompen? Is er dan voldoende elektriciteit? Als dat slim wordt voorbereid, dan kan er zelfs minder nood zijn aan elektriciteit, maakt Elia zich sterk. "Als we niet allemaal onze elektrische wagens tegelijk opladen, maar dat slim doen en de batterij van onze wagens bijvoorbeeld gebruiken om lokaal elektriciteit te gebruiken, kun je besparen", verzekert Peeters. Daar moet wel al vandaag mee worden begonnen, benadrukt de topman.

In een reactie op de cijfers van Elia zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dat het CRM-mechanisme als een soort van verzekeringspolis werkt, die de energiebevoorrading garandeert tegen de laagst mogelijke prijs. "Dat wordt ook bevestigd door Elia", klinkt het bij de minister. "Het investeringsmechanisme zorgt voor lagere prijzen en minder afhankelijkheid van het buitenland, en opent de weg naar hernieuwbare energie."