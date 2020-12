Steeds meer klachten over frauduleuze webshops: “Puzzel besteld en twee weken later was site offline”

Er komen steeds vaker klachten over malafide webshops met de .nl-domeinnaam. Ook consumentenorganisatie Test Aankoop is bezorgd over het aantal valse webshops. “Sinds begin dit jaar hebben we zeker 1.000 klachten”, meldt woordvoerder Simon November. Een van de recente slachtoffers is Isabel Dolphen. Ze bestelde een houten puzzel via de site shophomely.nl, maar kreeg die nooit opgestuurd.

“Ik bestelde via shophomely.nl een puzzel ter waarde van 50 euro en betaalde die met de Bancontact-app. Ik kreeg vervolgens een melding via e-mail dat mijn bestelling onderweg was. Toen ik via ‘track and trace’ de bestelling wilde opvolgen, kwam ik terecht op de website van de winkel. Op e-mails kreeg ik na twee weken wachten geen reactie en ondertussen is de site offline gehaald. Op de website trustpilot.com vond ik nog meldingen van andere mensen. Bij Test Aankoop hebben ze mij aangeraden om een maand na de bestelling klacht in te dienen bij het Europees Centrum voor de Consument (ECC)”, getuigt Isabel.

Volledig scherm Op de site trustpilot.com zijn tientallen klachten over de malafide webshop te lezen. © Screenshot

“Het lijkt erop dat we shophomely.nl onder de noemer frauduleuze webshop met een nl-domeinnaam kunnen catalogeren. Mensen moeten goed opletten voor ze kopen en nakijken dat ze te maken hebben met een legitieme webshop”, reageert woordvoerder Simon November van Test Aankoop.

Nederlandse domeinnaam

Isabelle is niet de enige Belg die recentelijk slachtoffer werd van online fraude. “Een fenomeen dat wordt versterkt door de coronacrisis, nu veel mensen thuis aan de slag zijn”, meldde Test Aankoop afgelopen maand nog. Opvallend is het aantal dubieuze webshops die de consument belagen, aldus Test Aankoop: Kamaro.nl, Bulux.nl, Winterwinkelen.nl, Blokhut-stunter.nl, Bossio.nl, Bulux.nl, het is maar een greep uit de lange lijst van dubieuze websites die bij Test Aankoop worden gemeld.

“De klachten die consumenten hebben zijn in grote lijnen gelijklopend: in veel gevallen gaat het om bestellingen die wel betaald zijn maar die niet geleverd worden. Het bedrijf nadien bereiken blijkt vaak onmogelijk, waarna de website offline gaat en de klant zijn geld kwijt is. Meestal blijven de bedragen relatief beperkt, maar er zijn uitschieters waarbij de consument een paar duizend euro armer is”, klinkt het bij de consumentenorganisatie.



Test Aankoop benadrukt ook nog dat het quasi onmogelijk is om te bepalen of het steeds dezelfde oplichters zijn die schuilgaan achter de frauduleuze webshops, maar constateert wel telkens dezelfde modus operandi waarbij de sites na 2 weken tot maximaal 2 maanden van het net verdwijnen.

Stijging van 29 procent in 2019

Het Meldpunt van de FOD Economie maakte eerder dit jaar de balans op van het aantal gevallen van internetfraude in 2019. Het aantal meldingen (9.142) steeg met 29 procent tegenover 2018 (7.082). De stijging was het sterkst bij particulieren. De vijf meest voorkomende klachten waren frauduleuze praktijken, ongevraagde reclame, niet geleverde goederen of diensten, inbreuk tegen de gegevensbescherming en ongevraagde levering van goederen of diensten.