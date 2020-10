Steden en gemeenten schakelen over van arm naar rijk gas: wat betekent dat voor u?

EnergieDe voorbije maanden schakelden almaar meer steden en gemeenten over van arm op rijk gas. Bij heel wat lokale besturen staat de omschakeling binnenkort op de planning. Dat is een rechtstreeks gevolg van de afbouw van de gaswinning in het Nederlandse Groningen. Mijnenergie.be bekijkt op wie de omschakeling van toepassing is en of ze gepaard gaat met extra kosten.

De Nederlandse overheid wil de gaswinning in het Noord-Nederlandse Groningen zo snel als mogelijk stopzetten. Die beslissing is een gevolg van de aardbevingen die de gascentrale in de regio veroorzaakt en van de dalende gasreserves. De beslissing heeft ook gevolgen voor ons land, omdat ongeveer 1,6 miljoen particulieren en bedrijven vandaag of tot voor kort aardgas verbruiken of verbruikten uit Nederland. Het gaat vooral om gebruikers in Brussel en in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen.

Arm gas: wat is het?

De termen ‘rijk gas’ en ‘arm gas’ verwijzen naar de energiewaarde van het gas. In de Nederlandse gasvelden is de energiewaarde van het gas ongeveer vijftien procent lager dan in andere gasvelden. Er is met andere woorden vijftien procent meer gas nodig om te koken of te verwarmen.

Dat Nederland besluit om de gaskraan vroeger dicht te draaien, betekent niet dat u plots zonder gas gaat vallen. De regio’s met arm gas schakelen over op rijk gas, afkomstig uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. Dankzij de methaanterminal in Zeebrugge hebben de gasleveranciers ook de mogelijkheid om gas aan te kopen uit de regio rond de Kaspische Zee, Noord-Afrika of gelijk welke andere regio. Het is hetzelfde type gas dat ongeveer de helft van de Belgische gasgebruikers vandaag al afneemt.

Wat met uw toestellen?

Dat uw toestellen voor verwarming en warm water of om te koken voortaan op een ander soort gas werken, maakt in de meeste gevallen geen verschil. Het merendeel van de toestellen die sinds 1978 op de Belgische markt te verkrijgen zijn, werkt zonder enige aanpassing op beide types gas. Hebt u nog veel oudere apparaten of toestellen die u in het buitenland aankocht? Dan zal u mogelijk wel problemen ervaren, misschien zelfs in die mate dat u nieuwe toestellen zal moeten kopen.

Sommige meer recente verwarmingstoestellen geraken misschien ook ontregeld. Men beveelt dan ook aan om uw toestellen eens te laten nazien door een bevoegde technicus op het moment dat uw leverancier u inlicht dat u gaat overschakelen. Zo bent u zeker dat uw toestellen ook na de omschakeling in optimale omstandigheden en veilig zullen werken.

Wanneer bent u aan de beurt?

De omschakeling naar rijk gas is al in 2018 ingezet en duurt nog tot 2029. De voorbije maanden kwamen onder andere tienduizenden Brusselse adressen aan de beurt. Als u exact wil weten wanneer het aan u is, kan u het - indicatief - tijdschema van de overheid raadplegen. Dat zou u vlot moeten kunnen terugvinden op de website van uw distributienetbeheerder.

Wat met uw factuur?

In principe verandert de omschakeling naar rijk gas niets aan uw factuur. U zal hetzelfde bedrag betalen als voordien, al zou u wel veranderingen kunnen zien in de wijze van berekening. Sowieso zitten de marktprijzen voor energie mede als gevolg van de coronacrisis nog steeds laag. Dat zorgt er ook voor dat energieleveranciers gulle kortingen geven om klanten aan zich te binden. Als u het laatste jaar dus nog geen werk maakte van een vergelijking van energieleveranciers op basis van uw verbruik, is het nu het ideale moment om dat te doen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Mijnenergie.be: