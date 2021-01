Starten met beleggen: zo vindt u goede beleggingsfondsen

De tegoeden op de spaarrekeningen in ons land blijven stijgen, hoewel dat spaargeld amper rendeert en door de hogere inflatie zelfs een verliespost is. Immers: de levensduurte stijgt sneller dan uw spaarcenten aangroeien. Tegelijkertijd ontdekken steeds meer Belgen de beurs, zo blijkt uit een rondvraag door de krant De Tijd bij elf banken. Zij zien ook een toenemende interesse in aandelen en vooral beleggingsfondsen. Daarom een leidraad voor wie op zoek is naar een beleggingsfonds.

1. Kijk eerst naar de risicoscore

Er is een immens aanbod aan beleggingsfondsen. Waar moet u dan beginnen bij het maken van een eerste selectie? Eenvoudig: bij het risicoprofiel. Beleggingsfondsen zijn onvermijdelijk risicovoller dan een spaarrekening, maar binnen de beleggingsfondsen bestaat er nog een groot onderscheid tussen minder en meer risicovolle beleggingsfondsen. Elk fonds krijgt een risicoscore op een schaal van 1 tot 7. Defensieve fondsen (dat zijn fondsen met een beperkt risico) krijgen een lage score van 1 of 2. De offensieve en dus meer risicovolle fondsen krijgen de hoogste scores. Hoe hoger de score, hoe groter het risico dat de waarde van de beleggingen sterk stijgt of daalt. Bepaal dus eerst uw eigen risicoprofiel en kies een fonds met een risicoscore die daarbij aansluit.

2. Begin met een ‘breed’ fonds

Een beleggingsfonds heeft het grote voordeel dat het investeert in een groot aantal aandelen, obligaties of andere activa. Die diversificatie zorgt voor een brede risicospreiding: als belegger bent u niet afhankelijk van de prestaties van één afzonderlijk aandeel of een specifieke obligatie.

Let wel: het is ook belangrijk om als fondsenbelegger voldoende te spreiden. Voor uw eerste fonds selecteert u best een breed fonds, dat wereldwijd investeert in verschillende sectoren. Dat garandeert de beste risicospreiding. Het is niet verstandig om enkel te investeren in een fonds dat investeert in één specifieke regio (zoals groeilanden) of in één enkele sector (zoals de technologiesector). Dergelijke fondsen kunnen zeker interessant zijn, maar dan als aanvulling op een brede basisportefeuille. Begin dus eerst met die basis.

3. Zet een turbo op de risicospreiding

Kiest u voor een gemengd fonds, dan zet u meteen een turbo op de risicospreiding van uw fondsenportefeuille. Een gemengd fonds investeert in verschillende activa, zoals aandelen, obligaties, cash en grondstoffen. Dat is een groot verschil met de traditionele aandelen- of obligatiefondsen, die zich meestal toespitsen op slechts één activaklasse.

Kies bij voorkeur wel voor een flexibel gemengd fonds, dat helemaal vrij is om de aandelen- en obligatieposities aan te passen in functie van de marktomstandigheden. Zo’n fonds kan als het ware de aandelenpositie tot nul herleiden, als de beheerder dat nodig acht.

4. Kijk verder dan huisfondsen van uw bankier

Er is een groot aanbod van beleggingsfondsen, met ook in het buitenland gerenommeerde fondsenhuizen. De grootbanken zullen vaak enkel hun eigen beleggingsfondsen naar voren schuiven. Dat zijn daarom niet noodzakelijk de beste fondsen die beschikbaar zijn op de brede markt. Kijk daarom ook naar banken of brokers die ook fondsen aanbieden van externe fondsenhuizen. Zo hebt u een ruimere keuze aan kwalitatieve fondsen.

5. Vergelijk altijd gelijkaardige fondsen

Het is niet altijd makkelijk om verschillende beleggingsfondsen te vergelijken. Zorg er om te beginnen voor dat u gelijkaardige fondsen vergelijkt. Het heeft nu eenmaal weinig zin om het rendement van een fonds met Chinese aandelen te vergelijken met een fonds dat investeert in Amerikaanse obligaties. Vergelijk ook zeker de rendementen van de voorbije jaren van gelijkaardige fondsen. Die vormen natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar ze geven toch een beeld van de prestaties van het fonds over verschillende jaren heen.

6. Kies voor duurzaamheid

Duurzame fondsen zijn in ons land aan een sterke opmars bezig. Bij die fondsen wordt voor de selectie van aandelen of obligaties ook gekeken welke impact die hebben op bijvoorbeeld het milieu of in hoeverre ze bijdragen aan maatschappelijke en sociale uitdagingen. Studies hebben al aangetoond dat het rendement van duurzame beleggingen helemaal in lijn ligt met traditionele beleggingen, terwijl ze vaak ook iets minder volatiel zijn (wat betekent dat de koersen minder sterk schommelen).

