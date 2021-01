Sp.a wil wettelijk verbod als leveranciers slapende contracten niet beëindigen

Het jaarverslag van de federale energieregulator CREG maakte vorige maand duidelijk dat honderdduizenden Belgische gezinnen nog altijd te veel betalen voor hun elektriciteit en aardgas. Ze maken te weinig gebruik van de mogelijkheid om prijzen te vergelijken en naar een andere leverancier over te stappen. In sommige gevallen is het een gevolg van de slapende energiecontracten. Dat zijn oude, vaak dure contracten die automatisch vernieuwd worden. Deze contracten zijn niet meer actief en zijn dus ook niet te vergelijken met bestaande formules.