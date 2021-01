Solden zullen allicht tot midden februari duren

Moeten we vrezen dat Britse variant ook in ons land hard zal toeslaan? Experts leggen uit

18 januari De Britse, meer besmettelijke variant van het coronavirus is al in zeker vijftig landen opgedoken en infecteert ook in ons land steeds meer mensen. Hoe gevaarlijk is deze mutant precies? Klopt het dat kinderen er gevoeliger voor zijn? Hoe kunnen we onszelf ertegen beschermen? Zal de vaccinatiecampagne nog wel kunnen doorgaan zoals gepland? Experten leggen uit.