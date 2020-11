Slimme thermostaat kan energieverbruik op kantoor met 40 procent terugdringen. Ook handig voor thuis?

De Brusselse start-up DeltaQ toont hoe hoogtechnologisch(er) we in de toekomst onze verwarming aansturen. In een notendop: de technologie kijkt naar weersvoorspellingen en -verschijnselen om automatisch de verwarming daarop af te stemmen en houdt daarbij zelfs rekening met schaduwen. Het model stuurt zichzelf wekelijks bij. Goed voor de portemonnee van bedrijven én voor het klimaat dus. DeltaQ dringt aan de hand van die slimme software het energieverbruik van kantoren tot liefst veertig procent terug. Onder meer Luminus, KBC en BNP Paribas Real Estate gebruiken volgens De Tijd de software al in hun kantoren.

Slimme thermostaat in thuisomgeving

De toepassingen voor particulieren bevinden zich nog niet in zo’n vergevorderd stadium, maar ook hier helpt technologie onze energiefactuur te reduceren. Verschillende energieleveranciers en technologiebedrijven brachten de jongste jaren zogenaamde slimme thermostaten op de markt. Ze staan in verbinding met de verwarmingsketel- en toestellen in uw woning. U regelt de temperatuur eenvoudig via een app, zelfs als u buitenshuis bent en komt altijd thuis in een huis met de gewenste temperatuur. U hoeft bovendien geen schrik te hebben om de verwarming te ‘vergeten’ wanneer u er niet bent. Meer geavanceerde thermostaten kennen uw voorkeuren en weten wanneer ze de ketel best opstarten en uitschakelen. U krijgt ook inzicht in uw energieverbruik, aangezien u uw verbruik in realtime kunt volgen en analyseren.