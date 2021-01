Slimme tandenborstel van Philips past zich aan gebruiker aan

Jumbo wil dit jaar tien winkels openen in Vlaanderen

4 januari Het Nederlandse supermarktconcern Jumbo wil zijn aanwezigheid in België dit jaar meer dan verdubbelen. Het heeft momenteel acht winkels in ons land en daar zouden er in 2021 "circa tien" moeten bijkomen, zo kondigde het concern maandag aan. De aanwezigheid blijft vooralsnog beperkt tot Vlaanderen, preciseert een woordvoerster.