Schoenenmerk Dr. Martens wil naar beurs Londen

Het bekende schoenenmerk Dr. Martens wil naar de beurs in Londen. Eigenaar Permira Holdings is van plan om aandelen Dr. Martens te gaan verkopen aan beleggers.

Permira kreeg Dr. Martens in 2014 voor 380 miljoen euro in handen en sindsdien heeft de investeringsmaatschappij het Britse merk wereldwijd uitgebreid, met nieuwe winkels en grotere onlineverkopen. Nu moet minstens een kwart van de aandelen Dr. Martens verhandelbaar worden. In november 2019 werd door bronnen nog gemeld dat investeringsmaatschappij Carlyle interesse zou hebben in een overname van Dr. Martens van Permira.

In de eind september afgesloten eerste jaarhelft van het gebroken boekjaar werd door Dr. Martens een omzet behaald van 318 miljoen pond, omgerekend 353 miljoen euro. Dat is 18 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat nam met 30 procent toe tot meer dan 86 miljoen pond.

Klaus Märtens

De eerste laarzen en schoenen van Dr. Martens werden al in de jaren veertig van de vorige eeuw ontworpen door Klaus Märtens, die als arts diende in het leger van nazi-Duitsland. In 1945 verzwikte hij zijn enkel tijdens een skireis in de Beierse Alpen.

Hij vond zijn legerschoenen te oncomfortabel en bracht tijdens zijn herstel verbeteringen aan. Hij gebruikte zachter leder en plaatste met lucht gevulde zolen. De eerste schoenen die hij op de markt bracht, kenden geen succes.

Dat veranderde toen oude vriend Herbert Funck in 1947 aan boord kwam. De twee openden datzelfde jaar in het Beierse Seeshaupt hun eerste winkel. In 1952 openden ze hun eerste fabriek. Zeven jaar later waren de schoenen ook in Groot-Brittannië te krijgen. Een Britse schoenenfabrikant liet het trema weg en verkocht het schoeisel als ‘Dr. Martens’ of ‘Doc Martens.’

Het merk werd daarna omarmd door arbeiders en later door allerlei subculturen, van punks tot skinheads. Momenteel bereiken ze een breder publiek en worden ze ook gedragen door topmodellen. Dr. Martens maakt behalve schoenen ook kleding, riemen, tassen en verzorgingsproducten voor schoeisel.