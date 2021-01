Ruim half miljard euro aan "slapende tegoeden" wachten op eigenaar

Slapend spaargeld: wat is het en hoe weet u of u dat hebt? Financieel expert Michaël Van Droogen­broeck legt het uit

21 juni Het waren voor heel wat mensen moeilijke maanden, ook op financieel vlak. Daarom is het goed even na te gaan of u geen slapend spaargeld meer hebt. Kan niet, denkt u? Toch maar eens snel controleren, want er ligt in totaal zowat 514 miljoen euro aan slapend spaargeld te rusten. Allemaal van mensen die die ene spaarrekening toch vergaten. En het goede nieuws is dat u dat met een paar muisklikken kan controleren.