ReNUveren of wachten? Wat doe je best met je geld nu prijzen voor isolatie, hout en andere renovatiematerialen door het dak gaan?

“Het is NU het moment. Nog nooit was reNUveren zo interessant.” Dat belooft de Vlaamse overheid in haar nieuwe campagne. Iedereen die dit jaar eigenaar wordt van een woning krijgt een renteloos renovatiekrediet tot wel 60.000 euro. Zo wil de overheid Vlamingen stimuleren om meer energiezuinige woningen te (ver)bouwen. Een mooi aanbod — alleen zal een aanzienlijk deel van die premie misschien wel verloren gaan aan peperdure bouwmaterialen.