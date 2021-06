Rabobank.be stopt definitief tegen juli 2022: u bent klant, wat nu?

In maart was al bekendgemaakt dat Rabobank wilde stoppen als online spaarbank in België. Toen werd er nog bekeken of de activiteiten verkocht konden worden. Maar dat blijkt dus niet het geval. “De afgelopen maanden hebben wij intensief maar tevergeefs gezocht naar een geschikte overnemer”, zo staat op de website. “Bijgevolg heeft de Rabobank Groep beslist om de activiteiten van Rabobank.be stop te zetten.”

De stopzetting heeft gevolgen voor 53 werknemers. De informatie- en consultatiefase die begin maart was opgestart, is afgerond, zegt de bank in een persbericht. “De betrokken instanties (de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB en de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) werden deze week geïnformeerd over de plannen van Rabobank om over te gaan tot collectief ontslag.”

Ik ben klant, en nu?

Wat de klanten betreft, zij zullen als eerste hun termijnrekeningen afgesloten zien worden. Dat gebeurt op 1 september 2021. De klanten krijgen dan hun inleg uitbetaald “plus de volledige rente die ze zouden hebben ontvangen op de eindvervaldag”.

Het einde van de Rabobank.be-spaarrekeningen volgt op 1 juli 2022. Op dat moment wordt het geld op die rekeningen automatisch op de zichtrekening geplaatst. Die zullen in een latere fase - “enige tijd na 2 juli 2022" - afgesloten worden.

Vanaf 1 juli dit jaar al wordt de rente op de spaarrekeningen op het wettelijke minimum van 0,11 procent gezet. Er start dan een “transitiejaar”, dat ervoor moet zorgen dat “alle getrouwheidspremies die tot nog toe in opbouw zijn, verworven worden”, klinkt het in een mail aan de klanten.

Klanten kunnen op de website nagaan wanneer ze hun getrouwheidspremie krijgen, zodat ze die niet verliezen. Ze kunnen ook zelf al hun rekeningen online afsluiten.

In maart werd gezegd dat er op de Rabobank.be-spaarrekeningen net geen 7 miljard euro stond. De bank telde eind vorig jaar 228.000 klanten.

Quote De stopzet­ting heeft geen gevolgen voor de werking of de veiligheid van Rabobank of voor uw spaargeld. Rabobank.be

Hoge rentevoeten

Volgens de bank kwam de leefbaarheid van Rabobank.be, die lange tijd hoge rentevoeten bood, in het gedrang door “de combinatie van lage debetintrestvoeten, een sterke instroom van spaargeld in Nederland en goedkope financiering via de Europese Centrale Bank”.

De bank benadrukt dat de stopzetting “geen gevolgen heeft voor de werking of de veiligheid van Rabobank of voor uw spaargeld. Uw spaargeld is en blijft in goede handen en is te allen tijde beschikbaar. Rabobank heeft een uitstekende kredietwaardigheid en zal haar wettelijke en contractuele verplichtingen nakomen.”

Rabobank.be bestaat sinds 2002 in België. De voorbije jaren werden de activiteiten stelselmatig afgebouwd. Zo werden in 2018 de beleggingsproducten overgenomen door Keytrade Bank, en in 2019 werden de bedrijfsrekeningen stopgezet.

De wholesale-afdeling (diensten voor grote ondernemingen) van Rabobank in België blijft actief.

Ook in Duitsland wil Rabobank af van haar onlinespaartak. Het gaat om de laatste Europese landen waar de bank naast Nederland actief is als spaarbank voor particulieren.

