Rabobank.be sluit spaarrekeningen af op 1 juli 2022

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Action verkoopt zwembad nu voor prikje: “Dat is echt wel IMMENS groot prijsver­schil”

11 juni De zomer is volop in het land en dan kan het heerlijk zijn om verkoeling te zoeken in een zwembad. Volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België zijn er koopjes te doen bij discounter Action. Je kan er een kleurrijk kinderbadje kopen voor maar 34,95 euro. “Bij Bol.com betaal je er nu 53,77 euro voor”, klinkt het. “En in het online warenhuis vidaXL zelfs 115,99 euro.”