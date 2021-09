PROMOJAGERS SUPERTIP. Stockverkoop bij bekende schoenenketen: “Mijn rekening ging van 287,82 euro naar 99,94 euro”

De filialen die deelnemen aan de uitverkoop zijn die in Knokke-Heist, Oostende (centrum) en Eeklo (centrum). Zij sluiten binnenkort de deuren. In Knokke-Heist zijn naast schoenen ook kleding en accessoires in de aanbieding, in Oostende en Eeklo gaat het alleen om schoenen. Het aanbod zou wekelijks aangevuld worden. Wie met de mooie nazomer in zicht van plan is om naar zee te trekken, weet dus waarnaartoe.

Promojager Maaick bezocht de winkel in Knokke-Heist. “Ik ben afgelopen zaterdag geweest, heb twaalf stuks gekocht en in totaal 135 euro korting gekregen. De winkel was goed aangevuld”, deelt ze op Facebook.

Kiddo’s

An ging een kijkje nemen in het filiaal in Oostende. Ze kocht er schoenen van het merk Woeffies voor 7 euro, terwijl die normaal gezien 40 euro kosten. Ook Tatiana stapte daar binnen. “Ik heb een heel mooie korting gekregen”, vertelt ze achteraf. “Voor mezelf zat er niet veel soeps tussen, maar er was heel veel voor onze kiddo’s. Mijn rekening ging van 287,82 euro naar 99,94 euro.”

Ellen weet dan weer dat je bij Bristol in Eeklo moet zijn voor ballerina’s. “Ballerina’s voor kinderen kosten er maar 2 euro. Er is ook nog veel in de aanbieding voor dames. Laarsjes voor amper 20 euro, bijvoorbeeld.”

