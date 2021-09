PROMOJAGERS SUPERTIP. Na stunt tegen Messi en co: hier krijg je tot 95 procent korting op partysets en body’s van Club Brugge

Ze was groots, de prestatie die Club Brugge woensdagavond neerzette tegen het PSG van Lionel Messi. In de winkels van Euroshop kan je om dat te vieren onder meer partysets en body’s voor baby’s krijgen met een korting tot wel 95 procent. Beheerder Gunther Devisch van Promojagers België maakt er deze week zijn supertip van voor de lezers van HLN.

De meer dan 316.000 leden van de Facebookgroep Promojagers België delen de strafste promoties met elkaar en deze week is er heel wat te doen rond de stunt van Club Brugge tegen PSG. Club speelde 1-1 gelijk en er had zelfs meer in gezeten. Bij Euroshop kan je de prestatie op een speciale manier vieren.

In alle winkels van de keten kan je nu een partyset met bordjes, bekers, toeters en een hoedje kopen voor maar 1 euro in plaats van 13,50 euro. Wie een kleintje in huis heeft kan ook gaan voor een set van drie babybody’s. Die kosten normaal gezien 22,50 euro, maar gaan nu ook voor amper 1 euro over de toonbank. Een meter voor kinderen kost nu 2 euro in plaats van 16,95. En dat zijn maar enkele van de promoties.

Grootste voorraad

Het materiaal is te koop in alle filialen van de keten, maar de grootste voorraad is te vinden in het hoofdfiliaal in Roeselare. Ook nu is snel zijn de boodschap, want op is op. Wie het materiaal daarna nog wil kopen, kan het bijbestellen, maar wel aan de originele prijs.

