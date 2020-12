PROMOJAGERS SUPERTIP. Modeketen organiseert grote fabrieksverkoop: “Jeans van Diesel gekocht voor 15 euro in plaats van 170 euro”

De 10 ultieme tips van promoja­gers: zo bespaar je volgend jaar meer in supermarkt en bij (online) shoppen

22 december Niemand betaalt graag meer dan nodig en dat zal in het nieuwe jaar niet anders zijn. Gunther Devisch van de Facebookgroep Promojagers België - waar intussen ruim 260.000 leden de strafste acties met elkaar delen - onthult hoe je in 2021 meer kan besparen en de interessantste koopjes kan doen. Zowel in de supermarkt als bij het (online) shoppen. Dit zijn zijn tien gouden tips.