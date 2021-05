PROMOJAGERS SUPERTIP. Kruidvat geeft wasmiddel weg voor prikje en je kan nog combineren met bonnen: “1 euro betaald in plaats van 37,90 euro"

Wie wasmiddel nodig heeft, rept zich volgens Promojagers België best naar winkelketen Kruidvat. Voor vier verpakkingen Dreft, Ariel en Lenor betaal je momenteel maar 10 euro en je krijgt er nog een gratis plooibak bovenop. “Je kan de actie zelfs combineren met kortingsbonnen van Zin in Meer . Daardoor betaalden onze leden maar een fractie meer van de totale prijs”, aldus Gunther Devisch, die er deze week zijn supertip van maakt voor de lezers van HLN.

De producten die aangeboden worden in de actie zijn vaatwastabletten of afwasmiddel van Dreft, pods voor de wasmachine van Ariel en wasverzachter of wasparels van Lenor. Vier verpakkingen kosten nu 10 euro en je krijgt er een plooibak ter waarde van 6,99 euro gratis bovenop. Als die uitverkocht zijn, wordt dat een draagtas.

“Wie dat combineert met de kortingsbonnen van Zin in Meer, kan nog veel meer korting krijgen”, aldus Devisch. “Je vindt de bonnen online en in de papieren brochure. Lees wel altijd goed de voorwaarden die op de bon zijn aangegeven. Dat kan een maximumaantal zijn van één bon per product of vijf bonnen per gezin.”

In de Facebookgroep van Promojagers België komen heel veel reacties en foto’s binnen van leden die hun slag geslagen hebben. Zo toont Nikki dat ze acht dozen Ariel pods en vier verpakkingen Dreft kocht voor amper 2 euro en dat ze er drie gratis plooibakken bovenop kreeg. “Actie in combinatie met bonnen van Zin in Meer en dan nog eens drie kratten gratis erbij. Wij zijn tevreden”, klinkt het.

Vicky deed zelfs nog beter en kocht zeven dozen pods van Ariel, vijf verpakkingen Dreft en vier verpakkingen Lenor. Ze kreeg vier plooibakken gratis en betaalde nog 3,5 euro.

Evi vertelt dan weer dat ze nog maar 1 euro betaald heeft in plaats van 37,90 voor vier dozen Ariel, twee verpakkingen Dreft en twee verpakkingen Lenor (plus twee gratis plooibakken) en Karen toont hoe ze 4 euro betaalde in plaats van 135 euro voor een hele toren van producten.

