PROMOJAGERS SUPERTIP. Kinderkledij van topmerken voor een prikje: “Korting van meer dan 300 euro”

De privéverkoop vindt plaats in het magazijn van Modemakers in Temse, op de Kapelanielaan 17, en loopt nog tot en met zaterdag 6 november. Het is nodig om vooraf in te schrijven op de website, al moet dat niet voor kinderen jonger dan 12. Het inschrijvingssysteem is volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België trouwens een voordeel. “Geen ellende met lange wachtrijen meer", vindt Sandy. Zij deelt trots haar aankopen, waarvoor ze 170 euro afrekende in plaats van 380.